وظيفة شاغرة في شركة سبيد كليك بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة سبيد كليك Speed click تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مبيعات للعمل لديها حسب التفاصيل التالية :
- المسمى الوظيفي: مندوب مبيعات
المهام الرئيسية:
1. الترويج لخدمات الشركة و استقطاب عملاء جدد
2. عقد اتفاقيات بيع الخدمة مع العملاء
3. الالتزام بالاهداف البيعية الشهرية و السنوية
4. ادارة عمليات التفاوض مع الوكلاء بما يلبي أهداف الشركة.
5. تحليل المبيعات و تقديم تقارير شهرية للمسئول المباشر.
المهارات المطلوبة:
1- لديه خبرة سابقة في العمل كمندوب مبيعات.
2- خبرة في التعامل مع الجمهور والتسويق والمبيعات الميداني.
3- القدرة على التفاوض والإقناع.
4- المقدرة على العمل الميداني وضمن فريق جماعي.
5- مهارة جيدة في الاتصال والتواصل.
المؤهلات:
- دبلوم/ بكالوريوس تجارة _ علاقات عامة.
- أن يكون ضمن الفئة العمرية ما بين (20- 35)عام.
طريقة التسجيل:
- لمن تتوفر فيه المؤهلات الرجاء إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني
- ملاحظات:
• آخر موعد للتقدم لهذه الوظيفة هو نهاية دوام يوم الاحد الموافق 20/11/2022.
• سيتم التواصل مع الأشخاص المستوفية شروطهم فقط.