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وظيفة شاغرة في شركة سبيد كليك بمدينة غزة

16 نوفمبر 2022 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة  سبيد كليك Speed click تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مبيعات للعمل لديها حسب التفاصيل التالية :

- المسمى الوظيفي: مندوب مبيعات

 المهام الرئيسية:

1. الترويج لخدمات الشركة و استقطاب عملاء جدد

2. عقد اتفاقيات بيع الخدمة مع  العملاء

3. الالتزام بالاهداف البيعية الشهرية و السنوية

4. ادارة عمليات التفاوض مع الوكلاء بما يلبي أهداف الشركة.

5. تحليل المبيعات و تقديم تقارير شهرية للمسئول المباشر.

المهارات المطلوبة:

1- لديه خبرة سابقة في العمل كمندوب مبيعات.

2- خبرة في التعامل مع الجمهور والتسويق والمبيعات الميداني.

3- القدرة على التفاوض والإقناع.

4- المقدرة على العمل الميداني وضمن فريق جماعي.

5- مهارة جيدة في الاتصال والتواصل.

المؤهلات:

- دبلوم/ بكالوريوس تجارة _ علاقات عامة.

- أن يكون ضمن الفئة العمرية ما بين (20- 35)عام.

طريقة التسجيل:

- لمن تتوفر فيه المؤهلات الرجاء إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني

 [email protected]

- ملاحظات:

•           آخر موعد للتقدم لهذه الوظيفة هو نهاية دوام يوم الاحد الموافق 20/11/2022.

•         سيتم التواصل مع الأشخاص المستوفية شروطهم فقط.

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