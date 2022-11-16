فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكونتينر

عملية "أرئيل".. إثباتٌ للوعي الوطني وردٌّ طبيعي على جرائم الاحتلال

إطلاق الأسرى قيمة ومبدأ.. القيم لا تقدر بثمن

ما بين نيويورك ولاهاي.. هل تنجح الدبلوماسية الفلسطينية؟

الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد الخميس

شهيد وقتلى في يوم "الاستقلال"

الطقس: أمطار متفرقة على معظم المناطق

طالع أسعار الخضراوات في أسواق غزة اليوم الأربعاء

عملية سلفيت.. فشل إسرائيلي في كل الاتجاهات

هل تؤثر الصحة النفسية على الأسنان؟

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

طالع أسعار الخضراوات في أسواق غزة اليوم الأربعاء

16 نوفمبر 2022 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
...
خضراوات في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة وفقا لقائمة وزارة الزراعة على النحو الآتي:

للل.JPG
 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أسعار الدجاج #أسعار الخضار #أسعار الخضراوات #أسعار الخضرة #أسعار في أسواق غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة