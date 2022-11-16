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تفاصيل الخبر
طالع أسعار الخضراوات في أسواق غزة اليوم الأربعاء
16 نوفمبر 2022 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
خضراوات في أسواق غزة
جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة وفقا لقائمة وزارة الزراعة على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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