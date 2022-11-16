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اشتباكات مسلحة عقب اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

16 نوفمبر 2022 . الساعة 06:15 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس

أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عقب اقتحامها البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر بأن قوة خاصة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة وسط أنباء عن محاصرة منزل في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8 مواطنين، بينهم 5 من بلدة بيتا وهم: عدي شنار عديلي، وراشد حسن قواريق، وعمار مهيب حمايل، ومجاهد معلا، وأحمد مجاهد معلا.

كما اعتقلت الشيخ طه قطناني، والد الشهيدة أشرقت قطناني، والمواطن محمد حشاش وكلاهما من حي المساكن الشعبية، إضافة لاعتقال أحمد أبو الهدى من شارع غرناطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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