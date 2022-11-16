إصابة لاعب جديد في الرباط الجانبي

غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد اللاعب الدولي السابق أحمد كشكش إصابته بتمزق بالرباط الجانبي، وذلك خلال مباراة فريقه أهلي الخليل أمام جاره الشباب، في الجولة العاشرة من بطولة دوري المحترفين.

وأكد الأطباء إصابة كشكش بعد تصوير قدمه بالرنين المغناطيسي، مُشيراً إلى أنه تم إبلاغه أنه بحاجة للعلاج الفيزيائي لمدة شهر فقط، وليست بحاجة للتدخل الجراحي، على أن يعود بعدها تدريجياً للملاعب.

ومن المتوقع أن يظهر كشكش مع فريقه في مرحلة الإياب، في حال تعافى من الإصابة بشكل كامل، وهو ما سيُحدده الأطباء.

ويُعتبر كشكش "38" عاماً، أحد الركائز الأساسية لفريق أهلي الخليل، ويلعب في مركز قلب الدفاع، ويمتلك خبرة كبيرة اكتسبها من خلال مشاركته مع الأندية والمنتخب الوطني.