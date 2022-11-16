فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لاعب موقوف يظهر في تدريبات اتحاد خانيونس !

تعيين " نادر الحجار " مدرباً لفريق جديد

إقامة مباراة تُحاكي افتتاح مونديال قطر في غزة

تحديد موقف ماني من المشاركة أمام هولندا

الركراكي مدرب منتخب المغرب يختار بديل أمين حارث لكأس العالم

وكالة الطاقة الدولية تعدل توقعاتها لسوق النفط لـ2022 و2023

فلسطين على موعد مع منخفض جوي ماطر غداً

دراسة: كوكب الأرض قد ينتهي قبل اكتشاف الفضاء

رد عليه فطرده.. ماسك يقيل موظفاً بتغريدة على الملأ!

هل تؤثر الصحة النفسية على الأسنان؟

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إصابة لاعب جديد في الرباط الجانبي

16 نوفمبر 2022 . الساعة 02:06 بتوقيت القدس
...
أحمد كشكش
غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد اللاعب الدولي السابق أحمد كشكش إصابته بتمزق بالرباط الجانبي، وذلك خلال مباراة فريقه أهلي الخليل أمام جاره الشباب، في الجولة العاشرة من بطولة دوري المحترفين.

وأكد الأطباء إصابة كشكش بعد تصوير قدمه بالرنين المغناطيسي، مُشيراً إلى أنه تم إبلاغه أنه بحاجة للعلاج الفيزيائي لمدة شهر فقط، وليست بحاجة للتدخل الجراحي، على أن يعود بعدها تدريجياً للملاعب.

ومن المتوقع أن يظهر كشكش مع فريقه في مرحلة الإياب، في حال تعافى من الإصابة بشكل كامل، وهو ما سيُحدده الأطباء.

ويُعتبر كشكش "38" عاماً، أحد الركائز الأساسية لفريق أهلي الخليل، ويلعب في مركز قلب الدفاع، ويمتلك خبرة كبيرة اكتسبها من خلال مشاركته مع الأندية والمنتخب الوطني.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#إصابة #أهلي الخليل #كشكش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة