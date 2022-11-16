لاعب موقوف يظهر في تدريبات اتحاد خانيونس !

غزة / مؤمن الكحلوت:

ظهر أنور عمران لاعب فريق نادي اتحاد خانيونس في تدريبات فريقه، تحت قيادة المدرب الجديد رأفت خليفة، رغم الإعلان عن إيقافه لنهاية الموسم الحالي في وقت سابق.

ولم يُعلن مجلس إدارة النادي، رفع الإيقاف عن اللاعب عمران، بينما تحدثت بعض مصادر مُطلعة عن السماح للاعب بالمشاركة في التدريبات فقط.

وشارك عمران في المباراة الاستعراضية لفريقه اتحاد أمام شباب رفح أمس، وتغيب عن المباريات الرسمية السابقة، بسبب عقوبة الإيقاف.

ويُعتبر عمران من الركائز الأساسية لفريق الاتحاد، ويلعب في مركز خط الوسط، وهو قائد الفريق الأول لكرة القدم.