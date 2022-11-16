تعيين " نادر الحجار " مدرباً لفريق جديد

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي القادسية الرياضي عن تعيين الكابتن نادر الحجار مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، لقيادته خلال مباريات مرحلة الإياب بطولة دوري الدرجة الثانية لفرع " الوسطى والجنوب ".

وجاء تعيين الحجار بعد قبول استقالته الأسبوع الماضي، من تدريب فريق نادي الرباط، الذي يُشارك في ذات المسابقة.

وسبق للمدرب الحجار أن قاد نادي خدمات المغازي من قبل، كما عمل مدرباً مساعداً بناديي خدمات رفح والبريج، ويحمل شهادة تدريب "c"، علماً أنه أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني ونادي خدمات رفح خلال حقبة التسعينات، ونال لقب هداف بطولة الدوري الممتاز عام 1998، كما عمل في مجال التحكيم لأكثر من 10 سنوات.

ويتطلع القادسية للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز تاسع على سلم جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط.