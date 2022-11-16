إقامة مباراة تُحاكي افتتاح مونديال قطر في غزة

نُظمّت مساء الثلاثاء فعالية رياضية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ، لمحاكاة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور، وحملت شعار "أنا فلسطيني وأدعم قطر"، بتنظيم مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية، دعماً ومساندة لدولة قطر قبل أيام قليلة من بداية منافسات كأس العالم على أراضيها.

وأقيمت على ملعب خان يونس الرياضي، بين فريقي اتحاد خانيونس الذي حمل إسم "منتخب قطر" مع نظيره شباب رفح الذي حمل إسم "منتخب الإكوادور" ،حيث بدأت بالسلامين الوطنيين القطري والفلسطيني.

ورفع المشجّعون في الملعب الأعلام القطرية، كما علّق المنظّمون لافتة كبيرة كُتب عليها شعار الفعالية، علماً أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وبادر اتحاد خانيونس بالتسجيل عبر عزمي فراونة، قبل أن يتعادل شباب رفح من خلال نجمه وقائده رأفت القن.

ومن المقرر أن تقام المباراة الرسمية لافتتاح كأس العالم 2022، بين قطر، والإكوادور، في الـ 20 من شهر نوفمبر الجاري.















المصدر / فلسطين أونلاين