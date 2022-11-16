تحديد موقف ماني من المشاركة أمام هولندا

كشف تقرير صحفي جديد، مدى قدرة السنغالي ساديو ماني على المشاركة في أولى مباريات منتخب بلاده بكأس العالم 2022.

وتحوم الشكوك حول قدرة الدولي السنغالي على المشاركة في مونديال قطر بعد تعرضه لإصابة خلال إحدى مباريات فريقه بايرن ميونخ قبل بضعة أيام.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ماني سيغيب عن أولى مباريات السنغال في المونديال، بسبب عدم تعافيه حتى الآن من الإصابة.

ويخوض أسود التيرانجا أولى مبارياتهم ضد هولندا يوم الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

يذكر أن بايرن ميونخ أعلن في وقت سابق معاناة لاعبه من إصابة على مستوى قصبة السابق اليمنى.

المصدر / وكالات