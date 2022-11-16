فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الركراكي مدرب منتخب المغرب يختار بديل أمين حارث لكأس العالم

وكالة الطاقة الدولية تعدل توقعاتها لسوق النفط لـ2022 و2023

فلسطين على موعد مع منخفض جوي ماطر غداً

دراسة: كوكب الأرض قد ينتهي قبل اكتشاف الفضاء

رد عليه فطرده.. ماسك يقيل موظفاً بتغريدة على الملأ!

هل تؤثر الصحة النفسية على الأسنان؟

ترامب يكشف عن تفاصيل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2024

لابورتا: ميسي يجلب المشاكل لبرشلونة!

"غوغل" تدفع 392 مليون دولار لأربعين ولاية أميركية بموجب تسوية

بـ"بصائدة السفن" وأم القنابل.. الصين تستعرض قوتها العسكرية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

وكالة الطاقة الدولية تعدل توقعاتها لسوق النفط لـ2022 و2023

16 نوفمبر 2022 . الساعة 00:17 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

عدلت وكالة الطاقة الدولية بشكل طفيف توقعاتها لأسواق النفط للعامين 2022 و2023، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

وعدلت وكالة الطاقة الدولية بشكل طفيف تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعامي 2022 و2023 وتتوقع الآن أن يبلغ 99.8 مليون برميل و101.4 مليون برميل يوميا على التوالي، وفقا لتقرير الوكالة لشهر نوفمبر الجاري.

وفي توقعاتها لشهر أكتوبر 2022، توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب 1.9 مليون برميل يوميا في 2022 و1.7 مليون برميل يوميا في 2023 إلى 99.6 مليون (2022) و101.3 مليون برميل يوميا (2023).

ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط ما زالت أقل بنحو 30% مقارنة بذروتها التي سجلتها في يونيو 2022، فيما ارتفعت أسعار شحن النفط مع زيادة الصادرات.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اقتصاد #النفط #بترول #برميل #وكالة الطاقة الدولية #الذهب الاسود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة