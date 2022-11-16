فلسطين على موعد مع منخفض جوي ماطر غداً

قال الراصد الجوي ليث العلامي إنه خلال صباح يوم غدٍ الأربعاء، ستتعرض البلاد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة باردة نسبياً وسرعة في الرياح مع هطول زخات من الأمطار فوق العديد من مناطق شمال وجنوب ووسط فلسطين على أن يتركز هطول الأمطار في ساعات الفجر والصباح.

وأوضح العلامي أن فرص هطول الأمطار ستتلاشى مع مساء الأربعاء حتى صباح الخميس القادم، لتتركز في المناطق الشمالية من فلسطين، لافتاً أن المنخفض الجوي سينحسر مع مساء الخميس.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين