رد عليه فطرده.. ماسك يقيل موظفاً بتغريدة على الملأ!

يبدو أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك لن يكف عن فتح الحروب والجبهات على تويتر، وإن كان بعضها ضد عاملين سابقين في منصة تويتر التي استحوذ عليها وتملكها أواخر الشهر الماضي.

فكلما غرد الرجل المثير للجدل أتاه على ما يبدو موظف "مطرود" أو خائب من سياسته ومخاطرها على العصفور الأزرق ليرد الصاع صاعين.

ولعل آخر تلك الحروب، طرد الملياردير لموظف عبر تغريدة مباشرة على المنصة.

فقد بدأت قصة الطرد هذه حين غرد ماسك، مساء أمس، كاتباً أنه يعتذر لبطء تويتر في العديد من البلدان، لاسيما على نظام اندرويد.

ليرد المطور إريك فرونهوفر، قائلاً إنه عمل لـ 6 سنوات على "تويتر أندرويد"، ومؤكدا أن تلك الادعاءات خاطئة وفي غير محلها.

ليسأله مالك تويتر ثانية "ماذا فعل المطورون لإصلاح هذا الخلل أو البطء؟".

"إنه مطرود"

إلا أن الأمور سرعان ما تطورت مع تدفق ردود الأفعال، وانتقاد البعض للموظف، معتبرين أنه كان الحري به أن يناقش هذا الأمر مع مديره على انفراد.

إلا أن الموظف رد متسائلاً "ما الذي يمنع المدير من مناقشة تلك المسائل عبر اجتماع مع الموظفين أو إيميل أقلها"!

ليضرب ماسك ضربته، معلناً إقالة إيريك، كاتباً في تغريدة رداً على أحد المستخدمين الذي سأله كيف يقبل هذا التصرف ضمن فريقه "إنه مطرود".

المصدر / وكالات