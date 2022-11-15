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ترامب يكشف عن تفاصيل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2024

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ترامب يكشف عن تفاصيل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2024

15 نوفمبر 2022 . الساعة 23:49 بتوقيت القدس
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ترامب

يسعى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لتشكيل حملة مشابهة لحملته في العام 2016، بدلاً من الاعتماد على نفوذ حملة العام 2020 الأكبر نسبياً، والتي فشلت ولم تحقق النصر.

وفي هذا الإطار، سيقود ثلاثة من الجمهوريين القدامى حملة ترامب لعام 2024، والتي من المقرر أن يعلنها، مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة رقص نادي (Mar-a-Lago) الخاص به في بالم بيتش بفلوريدا، وفقاً لخمسة مصادر مطلعة على طاقم العمل.

ووفق المستشارين، فإنه من المتوقع أن تكون هناك اختلافات ملحوظة عن حملته لعام 2020، إذ لا يُتوقع حالياً أن يكون في محاولته الرئاسية الناشئة مدير تقليدي للحملة، مع مستشارين متعددين في مناصب عليا.

ومقارنة بعام 2020، من المتوقع أن يكون لحملة 2024 عدداً أقل من الموظفين وميزانية أقلّ، كما يقول المستشارون، حيث اشتكى ترامب من أنّ حملته الفاشلة لعام 2020 "لديها عدد كبير جداً من الأشخاص، وأنفق الكثير من المال".

وقبل أيام، ذكرت صحيفة (دايلي ميل) البريطانية، أنّ شركات الإعلام التابعة لإمبراطور الإعلام الأميركي روبرت مردوخ بدأت بالانحراف بعيداً عن ترامب، لمصلحة حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، بعد فوزه وإعادة انتخابه حاكماً للولاية، بينما حذَّر ترامب المرشحين الجمهوريين المحتملين، مثل دي سانتيس، من الترشح ضده في عام 2024.

ومن المتوقع أن تتمركز الحملة الجديدة لترامب في جنوب فلوريدا حيث يقطن، وفق المستشارين، بدلاً من أن يكون لها وجود في واشنطن.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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