لابورتا: ميسي يجلب المشاكل لبرشلونة!

حضر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، فعالية نظمتها المفوضية العامة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا، من أجل دعم الأطفال المشردين والنازحين على الحدود مع فنزويلا.

وتلقى لابورتا سؤالا من الأطفال حول إمكانية عودة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف برشلونة، كي يختتم اللاعب صاحب الـ35 عامًا مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم في ملعب "كامب نو".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لابورتا أجاب على سئال الأطفال بأن النادي يرحب بعودة ميسي، لكن الأمر يبدو معقدا؛ لأن اللاعب يمتلك عقدا مع باريس سان جيرمان، ولا يمكن الحديث عنه؛ لأن ذلك سيتسبب في الكثير من المشاكل.

ويهدف برنامج الأمم المتحدة إلى دعم الأطفال في دولتي كولومبيا وفنزويلا، حيث يعبر عادة آلاف الأشخاص بين البلدين، باحثين عن حياة أفضل، مع اتساع مسافة الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين لنحو 2000 كلم.

وتأتي هذه الرحلة التي قام بها الرئيس خوان لابورتا كجزء من التزام كياني برشلونة والأمم المتحدة بالعمل على زيادة الوعي بالقضايا التي تواجه النازحين في جميع أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد اللاجئين أو المشردين أكثر من 100 مليون، وهو رقم ارتفع بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا، حسب بيان نشره الموقع الرسمي لنادي برشلونة.

المصدر / وكالات