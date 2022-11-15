بـ"بصائدة السفن" وأم القنابل.. الصين تستعرض قوتها العسكرية

في رسالة صينية للغرب وأميركا، استعرضت بكين مؤخرا أحدث قاذفاتها العسكرية وأكبر قنبلة ذكية غير نووية تم صنعها، وذلك في عيد سلاح الجو الصيني الـ73.

وخلال احتفالات الجيش الصيني بذكرى تأسيس سلاحه الجوي عام 1949، كشفت بكين عن أكبر قنبلة غير نووية تندرج تحت تصنيف "القنابل الفراغية"، كما استعرضت قاذفتها الاستراتيجية الجديدة المسماة بـ" شيان إتش-6 كيه" المزودة بترسانة من الصواريخ الباليستية.

ونشرت قيادة المنطقة المركزية لسلاح الجو الصيني، مقطع فيديو كشف عن" أم كل القنابل" أثناء إطلاقها من القاذفة الثقيلة " إتش 6" لتصيب هدفها المحدد بنجاح.

ووصفت وكالة أنباء "شينخوا" السلاح بأنه أقوى قنبلة غير نووية تمتلكها الصين، وهي النسخة الصينية من نظيرتها الأميركية

GBU-43/B مشيرة إلى أنه نظرا لضخامة حجمها فإن القاذفة الجديدة لا تستطيع إلا حمل قنبلة واحدة فقط في كل هجمة.

ما هي قدرات القنبلة الصينية؟

تم اختبارها لأول مرة عام 2019، وتزن 9.8 طن وتشكل أضخم سلاح غير نووي.

وتحوي 8480 كليوغراما من المواد المتفجرة بحسب منظمة "غلوبال سيكيوريتي"، وتوازي قوة تفجيرها 11 طنا من الـ"تي إن تي".

يبلغ طولها 9 أمتار وقطرها مترا واحدا، تعد أضخم قنبلة في التاريخ وهي مسيرة بالأقمار الاصطناعية وتلقى من الجو، وصممت هذه القنبلة الارتجاجية لتنفجر قبل ارتطامها بالأرض.

موجة انفجارها تستمر لفترة أطول بكثير من المتفجرات التقليدية، وقادرة على تبخير الأجسام البشرية.

المصدر / وكالات