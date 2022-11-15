مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب سلفيت

هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب قرية حارس، غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتشدوا عند مدخل القرية الغربي، وأشعلوا النار ورشقوا المركبات المارة بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية وقوات الاحتلال والمستوطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين هبوا لحماية بيوتهم وممتلكاتهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين