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مقتل شخصين بسقوط صواريخ روسية على بولندا

15 نوفمبر 2022 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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أعلن مسؤول استخباراتي أميركي في حديث لوكالة "أ. ب"، مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وفي نفس السياق، افادت وكالة "تاس" الروسية، بأن "لجنة الأمن القومي في بولندا تعقد اجتماعا طارئا بعد سقوط صاروخين روسيين ومقتل شخصين".

وكشف المتحدث باسم الحكومة البولندية، أن "رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع".

من جهته قال البنتاغون، "نتعامل بمنتهى الجدية مع التقارير عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا".

وتابع "نحن واضحون تماما بشأن الدفاع عن كل شبر من أراضي النيتو"

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بولندا #روسيا #أوكرانيا #حلف النيتو

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