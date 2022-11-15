الاحتلال يكشف هوية قتلى عملية "سلفيت"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هوية المستوطنين القتلى الثلاثة، في عملية طعن ودهس مزدوجة في مستوطنة "أرئيل" قرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأوضحت أن أحد القتلى هو المستوطن تمير أفيحاي (50 عامًا) من مستوطنة كريات "نيتافيم"، والثاني هو مايكل لاديجين (36 عاما) من سكان مستوطنة "بات يام"، والثالث هو موطي أشكنازي (59 عاما) من سكان مستوطنة "يافني".

وذكرت إذاعة الجيش بأن عملية الطعن تركزت في موقعين قرب المنطقة الصناعية في مستوطنة أريئيل المستوطنين، حيث تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة داخل محطة وقود فيما تم طعن ثلاثة آخرين في موقع آخر، وفي المحصلة حالة اثنين حرجة للغاية، و3 في حالة خطر.

وبعد مضي وقت قصير على العملية أعلنت الطواقم الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة من المستوطنين، بعد أن حاولت طواقهما إنقاذ حياتهم.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المستوطن الخامس أصيب بجراح حرجة دهسًا في المركبة التي سيطر عليها أحد المنفذين قرب مستوطنة "أريئيل".

ونقلت الفرق الطبية المصابين بشكل عاجل إلى مستشفى بيلينسون في "بتاح تكفا" للعلاج.

ونوه موقع "والا" العبري أن قوات جيش الاحتلال تجري أعمال بحث وتمشيط عن منفذين آخرين أو مساعدين إضافيين في العملية.

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد محمد صوف (18 عامًا)، منفذ عملية مستوطنة أرئيل بمدينة سلفيت، مؤكدة أن عمليته ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا والمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين