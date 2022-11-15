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والبيرة يستعيد ذاكرة الانتصارات

هلال القدس يواصل الإبتعاد بصدارة دوري المحترفين

15 نوفمبر 2022 . الساعة 20:34 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

عزز هلال القدس من صدارته لترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية موسم 2022/2023، بفوزه الثمين على السموع في افتتاح الجولة ال11 والأخيرة من مرحلة الذهاب، واستعاد مؤسسة البيرة ذاكرة الانتصارات بفوز مستحق أمام أهلي الخليل. 

هلال القدس رفع رصيد نقاطه إلى 28 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن الظاهرية الذي سيلتقي ثقافي طولكرم، وتجمد رصيد السموع عند 8 نقاط في المركز العاشر. 

محمد مراعبة تمكن من تسجيل هدفي الهلال في الدقيقتين(68) و(87)، ليبتعد بصدارة الهدافين بتسجيله ل12 هدف منذ بداية الموسم. 

بدوره استعاد مؤسسة البيرة ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الرابعة، بعد فوزه الثمين على أهلي الخليل بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني. 

ليرفع البيرة رصيده إلى 13 نقطة محتلا المركز السابع مؤقتا، وتوقف رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز التاسع. 

أحرز هدفي اللقاء أحمد الطويل (34) وأحمد شديد لاعب أهلي الخليل بالخطأ في مرماه (73)، وشهد اللقاء طرد أحمد الطويل لاعب البيرة وصاحب الهدف الأول في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

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