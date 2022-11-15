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نظمتها حركة "حماس"

مسيرة بغزة دعما للقدس وابتهاجًا بعملية سلفيت

15 نوفمبر 2022 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شرق جباليا شمالي قطاع غزة، مسيرة جماهيرية نصرةً للقدس والضفة، وابتهاجًا بالعملية البطولية في سلفيت.

وأكد القيادي في الحركة محمود البيك أن اليمين واليسار الإسرائيلي كلهم مجرمون يجتمعون على الدم الفلسطيني.

وشدد على أن انتفاضة الضفة مستمرة وممتدة، قائلًا: "عملية محمد صوف أثبتت أن كل المنظومة الاحتلالية باتت تحت أقدامه في 20 دقيقة".

وأضاف البيك: "الشعب في الضفة وغزة والقدس وبإسناد الداخل المحتل يلتحم مرة واحدة للوصول إلى الصلاة في ساحات المسجد الأقصى المبارك".

وقتل 3 مستوطنين وأصيب 2 آخرين بجراح، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية طعن ودهس بطولية بمستوطنة "أرئيل" شمال سلفيت.

وزفت حركة حماس الشهيد البطل محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس، في سلفيت، منفذ عملية الطعن والدهس البطولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #غزة #القدس #سلفيت

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