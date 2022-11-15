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تصرف غير متوقع من لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا خلال مونديال قطر

15 نوفمبر 2022 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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تصرف غير متوقع من لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا خلال مونديال قطر

في خطوة نادرة جداً خلال بطولة بأهمية كأس العالم، أفاد مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي الإثنين أنه سينشر على منصة "تويتش" ما يدور في كواليس "لا روخا" خلال تواجده في المونديال القطر الذي ينطلق الأحد المقبل.

وقال إنريكي في مقطع فيديو نشره الإثنين على تويتر "مرحباً جميعاً! أيها الـ+ستريمرز+ (الناشطون في البث المباشر على منصات التواصل) من حول العالم! احذروا، أنا قادم بسرعة!".

وتابع "أنا أسجل هذا الفيديو كي أعلم الجميع بأني أصبحت +ستريمر+. حسناً، ليس بعد. لم ابدأ بعد. لكن فكرتي هي أن أبث مباشرة خلال فترة وجودنا هنا في قطر".

ويهدف إنريكي من هذه الخطوة، الى فتح خط تواصل أكثر عفوية ومن دون أي تجميل مع الجمهور الإسباني خلال المونديال القطري الذي يخوضه أبطال عام 2010 ضمن المجموعة الخامسة بجانب ألمانيا واليابان وكوستاريكا التي ستكون خصمتهم الأولى في 23 الحالي.

ويحل المنتخب الإسباني في الدوحة الجمعة، أي في اليوم الذي يبدأ فيها إنريكي نشاطه كـ"ستريمر" في "فكرة هدفها ببساطة بناء علاقة مباشرة مع المشجعين المهتمين بالحصول على معلومات بشأن المنتخب الوطني".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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