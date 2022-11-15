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إطلاق نار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين

15 نوفمبر 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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اندلعت عصر اليوم الثلاثاء مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي بلدة برقين غرب جنين، تخللها عمليات إطلاق نار استهدفت آلياته.

وتعرضت قوة من جيش الاحتلال لإطلاق نار ورشق حجارة في برقين، وعند مفرق قرية الكفيرات في جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين، واعتقلت الشاب محمد مصطفى جرار 16 عاماً بعد دهم وتفتيش منزله، وانسحبت من البلدة على الفور.

وذكرت مصادر طبية أن 4 مواطنين أصيبوا بالاختناق، كما أصيبت امرأة حامل اعتدى عليها جنود الاحتلال، خلال اقتحام بلدة برقين.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، حيث سجل مركز معلومات فلسطين -معطى- (1999) عملا مقاوماً، بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت في مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اعتقال #جنين #اقتحام #إطلاق نار

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