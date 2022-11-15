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حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب لبناني من بطولة دولية رفضاً للتطبيع

15 نوفمبر 2022 . الساعة 16:40 بتوقيت القدس
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رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع _ فلسطين، بانسحاب اللاعب اللبناني محمد عطايا بطل كرة المضرب اللبناني من نهائي بطولة قبرص الدولية، بعدما أوقعته القرعة مع لاعب من الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الحملة أن هذه الانسحاب يُعبر عن نبض الشعب اللبناني العظيم، وكل الشعوب العربية برفضهم للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ورفضهم للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وثمنت الحملة موقف اللاعب المشرف، والذي انضم إلى قائمة شرف عريضة بجوار مجموعة من الأبطال الذين رفضوا التطبيع تلبية لنداء الواجب العربي والقومي بمقاطعة الاحتلال.

ودعت كل الهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية لرفع لواء مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في الساحات كافة، وصولاً لعزله ونبذه، ليرضخ لمطالب الشعب الفلسطيني بالتحرر والحصول على حقوقه المشروعة.

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#فلسطين #لبنان #التطبيع #مقاطعة الاحتلال

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