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استقالة مدرب في توقيت مفاجئ

15 نوفمبر 2022 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
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غزة - وائل الحلبي

أعلن الكابتن نادر النمس المدير الفني لفريق خدمات المغازي عن استقالته من تدريب الفريق، والتي جاءت في توقيت مفاجئ مع تحقيق الفريق لنتائج قوية تحت قيادته.

النمس أكد على أن قرار استقالته رفقة الجهاز المعاون له تعتبر نهائيا ولا رجعة فيه، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته للتقدم، متمنيا التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة. 

وقاد النمس خدمات المغازي منذ بداية الموسم وانهى مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الثانية متربعا على صدارة مجموعة الوسطى والجنوب برصيد 18 نقطة بتحقيق خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات دون تلقي أي خسارة. 

وكشف مصدر موثوق ل:"فلسطين أون لاين" أن استقالة النمس وجهازه المعاون جاءت في ظل عدم تلقي اللاعبين لرواتبهم خلال الفترة الماضية، بالإضافة لعدم حصوله وجهازه على رواتبهم بشكل منتظم.

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