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الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المصاب نيشان الزبن بغرامة مالية

15 نوفمبر 2022 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
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 قررت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الثلاثاء، الافراج عن الأسير المصاب نيشان الزبن من بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، بغرامة مالية قدرها 2000 شيقل.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومن خلال محاميها منذر أبو أحمد، بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير الزبن بعد إصابته بالرصاص بالصدر والقدمين، ونقلته على إثرها إلى مستشفى "تشعاري تصيدق"، وبقي تحت أجهزة التخدير والتنفس عدة أيام.

وكانت محكمة الاحتلال قد مددت في الثامن من الشهر الجاري توقيف الأسير الزبن لمدة 8 أيام؛ "لاستكمال التحقيق".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #الاحتلال الإسرائيلي #الأسير نيشان الزبن #المزرعة الشرقية

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