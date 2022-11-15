فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برهوم يرحب بمطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في مقتل الطفلة المسالمة

موعد مباراة السعودية وكرواتيا الودية قبل انطلاق كأس العالم 2022

حمادة: إقامة المقابر الوهمية في القدس لن تفلح في طمس معالمها وهويتها

"حماس" تزفّ شهيد عملية سلفيت وتؤكد أن عمليته ردٌّ طبيعيٌّ على جرائم الاحتلال

الخليل تُشيع الطفلة الشهيدة فلة المسالمة في موكب مهيب

29 قتيلًا في صفوف الاحتلال بالضفة والقدس منذ بداية 2022

وفاة وزير الإعلام الكويتي الأسبق محمد السنعوسي

طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر ليوم غد الأربعاء

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

النيابة المصرية تحقّق في ملابسات وفاة فنان أردني شهير

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

حمادة: إقامة المقابر الوهمية في القدس لن تفلح في طمس معالمها وهويتها

15 نوفمبر 2022 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس المحتلة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، إن إقامة الاحتلال ما يسمّى "المقابر الوهمية والحدائق التوراتية" في مدينة القدس إجرامٌ صهيوني لن تفلح في طمس معالمها وهُويّتها العربية.

وأكد حمادة في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، إن سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة من خلال الاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحدائق التوراتية والمقابر الوهمية إجرام صهيوني متجدّد، وانتهاكٌ صارخ واستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، وما هو إلاّ محاولات يائسة لن تفلح في تغيير حقائق التاريخ وهُوية المدينة المقدّسة.

وجدد رفض "حماس" لهذه المخططات والمشاريع التهويدية، وسيبقى شعبنا متمسكاً بأرضه ومدافعاً عن مقدساته بكل الوسائل، حتى التحرير وزوال الاحتلال.

وتنتشر آلاف القبور اليهودية الوهمية التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، لمحاصرته برموز وهمية مزعومة، وللاستيلاء الكامل على الأراضي في المدينة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#محمد حمادة #مقابر وهمية #مقابر وهمية في القدس #حدائق توراتية في القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة