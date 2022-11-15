حمادة: إقامة المقابر الوهمية في القدس لن تفلح في طمس معالمها وهويتها

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، إن إقامة الاحتلال ما يسمّى "المقابر الوهمية والحدائق التوراتية" في مدينة القدس إجرامٌ صهيوني لن تفلح في طمس معالمها وهُويّتها العربية.

وأكد حمادة في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، إن سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة من خلال الاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحدائق التوراتية والمقابر الوهمية إجرام صهيوني متجدّد، وانتهاكٌ صارخ واستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، وما هو إلاّ محاولات يائسة لن تفلح في تغيير حقائق التاريخ وهُوية المدينة المقدّسة.

وجدد رفض "حماس" لهذه المخططات والمشاريع التهويدية، وسيبقى شعبنا متمسكاً بأرضه ومدافعاً عن مقدساته بكل الوسائل، حتى التحرير وزوال الاحتلال.

وتنتشر آلاف القبور اليهودية الوهمية التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، لمحاصرته برموز وهمية مزعومة، وللاستيلاء الكامل على الأراضي في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين