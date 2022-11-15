وفاة وزير الإعلام الكويتي الأسبق محمد السنعوسي

فقدت الكويت اليوم الثلاثاء أحد أهم أعمدته وركائزه الكبيرة وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 84 عاماً بعد مسيرة طويلة وزاخرة في خدمة وبناء الإعلام الكويتي المعاصر.

وكان السنعوسي من مؤسسي تلفزيون دولة الكويت الرسمي عام 1960 حيث عمل فيه مسؤولاً تنفيذياً ومنسقاً للبرامج ومخرجاً ومنتجاً ومعداً، ثم أصبح عام 1964 مراقباً للبرامج ثم مديراً عاماً ثم وكيلاً مساعداً لشؤون التلفزيون حتى عام 1985، ثم رئيساً لشركة المشروعات السياحية في الفترة بين عامي 1986 و1996.

والفقيد الراحل قامة إعلامية وثقافية مهمة ليس في الكويت فحسب بل في العالم العربي والساحة الدولية، من خلال المناصب الكبيرة التي تولاها والبرامج والأعمال التلفزيونية والثقافية المحلية والعالمية التي قدمها أو شارك بشكل أساسي في إنتاجها.

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كما كان مستشاراً ومساهماً رئيساً في تأسيس وإنشاء العديد من وسائل الإعلام الخليجية والعربية الخاصة منها والحكومي، مستفيدة من خبراته الإعلامية والثقافية الكبيرة التي تعد مكسباً وإضافة مهمة لها.

وأيضاً يعد الراحل الكبير علامة فارقة في مسيرة الإعلام الكويتي المعاصر فهو أحد أهم مؤسسي تلفزيون دولة الكويت من خلال البرامج الحوارية والجماهيرية التي تتناول قضايا جوهرية تلامس حياة الفرد والتي برع الفقيد في تقديمها للجمهور المحلي والعربي.

كما وشارك في إنتاج فيلم الرسالة الذي يحكي قصة الإسلام، وساهم أيضاً في إنتاج فيلم عمر المختار الذي نقل نضال الأجداد ضد الاستعمار إلى هذا الجيل والأجيال القادمة.

المصدر / وكالات