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طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر ليوم غد الأربعاء

15 نوفمبر 2022 . الساعة 13:08 بتوقيت القدس
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الإعلان عن آلية السفر ليوم غد الأربعاء

نشرت هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 16 نوفمبر.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة، والمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2022/37) اضغط هنا، وكذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/44) اضغط هنا.

ودعت الهيئة المرفقة أسماؤهم في الكشوف إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مشيرة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كشف المسافرين #آلية السفر #هيئة المعابر #السفر عبر معبر رفح

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