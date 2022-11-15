شباب رفح يستهدف التعاقد مع مهاجم مخضرم

غزة/ وائل الحلبي:

يسعى شباب رفح للتعاقد مع أحد المهاجمين المخضرمين، في ظل حاجة الفريق لإيجاد حلول خاصة في الخط الأمامي، مع اعتماده على المدافع مؤمن البواب للعب كمهاجم صريح منذ بداية الموسم الحالي.

شباب رفح دخل في مفاوضات مع المهاجم المخضرم بلال عساف لاهب أهلي غزة، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتأتي جهود شباب رفح في إطار التحضيرات لتجهيز الفريق لمرحلة الإياب من الدوري الممتاز، والذي يسعى الفريق للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي.

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وينتظر الأزرق الرفحي رد عساف على المفاوضات بين الطرفين، خاصة وأنه لا زال يرتبط بعقد مع الأهلي الذي عاد إليه مطلع الموسم الحالي.

ويعد عساف أحد أبرز المهاجمين على مستوى الدوري الممتاز والدرجة الأولى في السنوات الأخيرة، ويملك قدرات تهديفية عالية.