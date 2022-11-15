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قاسم: عملية مستوطنة أرئيل تؤكد مواصلة الشباب الثائر للانتفاضة دفاعًا عن "الأقصى"

15 نوفمبر 2022 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الشباب الثائر في الضفة الغربية يضرب من جديد، ويفاجئ الاحتلال مرة أخرى في عملية فدائية في "مستوطنة أرائيل"، التي تشكل أحد بؤر الإرهاب الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأكد قاسم في تصريح مقتضب له، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية تؤكد على مواصلة الشباب الثائر لانتفاضته المباركة دفاعاً عن المسجد الأقصى ورداً على جرائم الاحتلال، واستمراراً لمسيرة الثورة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.

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وأصيب 5 مستوطنين في عملية طعن بطولية في مستوطنة أرئيل قرب سلفيت بينهم اثنتان منهم بالخطيرة والحرجة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حازم قاسم #الدفاع عن الأقصى #عملية مستوطنة أرئيل

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