ثمانية مليارات نسمة عدد سكان العالم

يتجاوز عدد سكان العالم عتبة ثمانية مليارات اليوم الثلاثاء، بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، أي أكثر بثلاثة أضعاف مما كان عليه في عام 1950 عندما كان يبلغ عدد سكان العالم 2.5 مليار شخص.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن "هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".

وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان العالم، يتزايد وسيظل كذلك إلى أن يصل إلى 9 مليارات نسمة عام 2050.

وحذرت الأمم المتحدة قبل عامين، من احتمال حدوث انفجار سكاني أو أزمة سكانية عالمية بحيث إن موارد الأرض لن تكفي البشر الذين يعيشون عليها.

وسيستمر عدد السكان في العالم بالنمو في العقود القادمة، وإن كان بوتيرة أبطأ مع وجود تفاوت بين المناطق، قبل أن يبدأ في النهاية بالانخفاض.

المصدر / فلسطين أون لاين