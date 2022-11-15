مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين في عملية طعن قرب مستوطنة أرئيل بسلفيت

قتل مستوطن إسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 آخرون، اثنان منهم بحالة الخطر الشديد في عملية طعن قرب مستوطنة أرئيل بسلفيت.

وقالت مصادر عبرية، صباح اليوم، إن عملية الطعن جرت داخل محطة وقود في مستوطنة أرئيل الصناعية قرب سلفيت.

وزعمت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب عقب تنفيذه عملية طعن، دون أن يرد أي أخبار عن استشهاده.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن عملية الطعن وقعت في أكثر من مكان داخل مستوطنة أرئيل.

ونشر الإعلام العبري تفاصيل العملية، مشيرا إلى أن الهجوم بدأ عند مدخل المنطقة الصناعية في "أرائيل"، حيث اصيب شخصين.

وقال إن منفذ عملية الطعن استولى على مركبة وانطلق بها إلى محطة الوقود المجاورة، وقام بطعن شخصين آخرين.

وأضافت أن منفذ العملية استمر في قيادة المركبة على الطريق رقم 5، وقادها بعكس اتجاه حركة السير، ما تسبب في حادث سير خطير.

ويوم أمس شهد المسجد الأقصى اقتحاما واسعا للمستوطنين المتطرفين والذين أدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما اغتالت قوات الاحتلال بدم بارد الطفلة فلة المسالمة (16 عاما) في منطقة بيتونيا قرب رام الله بالضفة الغربية لتضاف لسجلها الإرهابي الأسود.

المصدر / فلسطين أون لاين