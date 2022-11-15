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محدث مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة اثنين آخرين في عملية طعن قرب مستوطنة أرئيل بسلفيت

15 نوفمبر 2022 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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مدخل من مستوطنة أرئيل التي جرت فيها عملية الطعن

قتل ثلاثة مستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب اثنان آخران، بحالة الخطر في عملية طعن قرب مستوطنة أرئيل بسلفيت.

وقالت مصادر عبرية، صباح اليوم، إن عملية الطعن جرت داخل محطة وقود في مستوطنة أرئيل الصناعية قرب سلفيت.

وزعمت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب عقب تنفيذه عملية طعن، دون أن يرد أي أخبار عن استشهاده.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن عملية الطعن وقعت في أكثر من مكان داخل مستوطنة أرئيل.

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ونشر الإعلام العبري تفاصيل العملية، مشيرا إلى أن الهجوم بدأ عند مدخل المنطقة الصناعية في "أرائيل"، حيث أصيب شخصان.

وقال إن منفذ عملية الطعن استولى على مركبة وانطلق بها إلى محطة الوقود المجاورة، وقام بطعن شخصين آخرين.

وأضافت أن منفذ العملية استمر في قيادة المركبة على الطريق رقم 5، وقادها بعكس اتجاه حركة السير، ما تسبب في حادث سير خطير.

وفي وقت لاحق أعلنت مصادر عدة، استشهاد منفذ عملية الطعن، وهو الفدائي محمد مراد صوف من قرية حارس غرب سلفيت

ويوم أمس شهد المسجد الأقصى اقتحاما واسعا للمستوطنين المتطرفين والذين أدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما اغتالت قوات الاحتلال بدم بارد الطفلة فلة المسالمة (16 عاما) في منطقة بيتونيا قرب رام الله بالضفة الغربية لتضاف لسجلها الإرهابي الأسود.

المصدر / فلسطين أون لاين
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