أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن نفحة الصحراوي

قالت وزارة الأسرى بغزة، إن 45 مواطنا من أهالي أسرى قطاع غزة، توجهوا فجر اليوم الثلاثاء لزيارة 27 أسيرا في سجن نفحة الصحراوي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن رحلة أهالي الأسرى تستغرق أكثر من 16 ساعة، وقد رافق طاقم الوزارة الأهالي حتى لحظة انطلاقهم من مقر الصليب الأحمر بغزة، ضمن برنامج "مؤازرة" الذي تنفذه الوزارة لتعزيز صمود أهالي وذوي الأسرى.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يواصل منع أكثر من 100 أسير من قطاع غزة إضافة إلى مئات الأسرى من الضفة الغربية والقدس من زيارة ذويهم تحت ذرائع وأسباب واهية.

المصدر / فلسطين أون لاين