"التنمية" برام الله تعلن صرف دفعة نقدية للأطفال المتضررين من الأزمات بغزة

أعلن وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله، أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة "اليونيسف" في فلسطين ستباشر بصرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة، والذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.

ويشمل البرنامج توزيع خمس دفعات شهرية، تستهدف 4350 طفلاً ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021، فيما وتبلغ قيمة الدفعة مليونا و200 ألف شيقل.

وصرّح أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 16 تشرين الثاني 2022.

ودعت الوزارة أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية والذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.

المصدر / فلسطين أون لاين