مصرع عامل سيارة جمع نفايات بالداخل المحتل

لقي عامل على سيارة لجمع النفايات في قرية كفر ياسيف مصرعه، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أن "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت، فجر اليوم، العلاج لرجل بالخمسينيات من العمر من قرية عبلين يعمل على سيارة للنظافة في قرية كفر ياسيف بعد تعرض لحادث عمل أليم".

وأضاف أنه "بعد عملية إنعاش متقدمة ونقله لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجلي الغربي في مدينة نهريا) تم إعلان وفاته بسبب الإصابة الحرجة".

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وأكد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل وفاة العامل عن عمر ناهز 56 عاما.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 63 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

المصدر / فلسطين أون لاين