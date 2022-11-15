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أعضاء جُدد في لجنة لتسيير أعمال نادي الجلاء

15 نوفمبر 2022 . الساعة 00:43 بتوقيت القدس
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رئيس النادي إيهاب أبو رمضان في المنتصف
غزة / مؤمن الكحلوت:

صادقت دائرة الأندية في المجلس الأعلي للشباب والرياضة، على تشكيل لجنة تسيير الأعمال لنادي الجلاء الرياضي.

وتكونت اللجنة من ( إيهاب أبو رمضان "رئيسا"، ومحمد صيام " نائبا للرئيس، فؤاد اليازجي " أمينا للسر "، محمود شراب " أمين الصندوق" ، ومحمود الخضري " مشرف رياضي ").

وستقوم اللجنة بالتجهيز للانتخابات القادمة، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك لتشكيل مجلس إدارة جديد.

ويعاني الجلاء من أوضاع مالية صعبة، ولا يمتلك مقر له منذ 15 عاما، وهبط من الدرجة الممتازة للأولى، وبات مهددا بقوة للهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يقبع في اسفل جدول ترتيب دوري الأولى برصيد نقطتين، دون تحقيق أي فوز.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الجلاء #لجنة تسيير أعمال

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