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غانتس: القرار الأمريكي بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة خطأ فادح

15 نوفمبر 2022 . الساعة 00:28 بتوقيت القدس
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وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن "قرار وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة خطأ فادح"، وادعى أن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقًا مهنيًا ومستقلًا، تم عرضه على الأميركيين وتمت مشاركتهم بالتفاصيل".

وأضاف غانتس أنه أوضح لممثلي واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية "تقف خلف جنود الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أن تل أبيب "لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي"، وتابع "لن نسمح بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية".

وخلصت تحقيقات أجريت بواسطة منظمات حقوقية مستلقة ووسائل إعلام دولية وجهات رسمية فلسطينية إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي، وبعض هذه التقارير أشار إلى أن استهداف الصحافية الفلسطينية كان متعمدا.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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