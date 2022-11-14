طائرة أمريكية تحول رحلتها بعد اكتشاف حيازة راكب لآلة حادة

حولت شركة طيران "فرونتير إيرلاينز" الأمريكية، رحلة للشركة من فلوريدا إلى مدينة أتلانتا بعد اكتشاف وجود آلة حادة بحوزة أحد الركاب تستخدم في فتح الصناديق، وذلك عقب إبلاغ طاقم الطائرة من إحدى الراكبات بوجود خطر على حياة الأشخاص في الرحلة.

وقال متحدث باسم شركة الطيران في بيان، إن سلطات إنفاذ القانون في أتلانتا احتجزت الراكب، مؤكدة عدم تعرض أي شخص للأذى.

وأشار إلى أن شركة "فرونتير إيرلاينز" عرضت على الركاب رحلة جديدة إلى تامبا بولاية فلوريدا.

وخلال الأيام الماضية، عثر مفتشون أمنيون في أحد مطارات فلوريدا على مسدس محشو داخل دجاجة نيئة.

وقالت إدارة الأمن والمواصلات في فلوريدا، إن الراكب كان متجها إلى بورت أوبرنس، في هايتي، في حين قال نستور إغليسياس، المتحدث باسم تحقيقات الأمن الداخلي، المشرفة على التحقيق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إنه لا يمكنه الإفادة بأي تفاصيل إضافية، لأنها "قضية جنائية مستمرة وقبلت للمحاكمة".

المصدر / فلسطين أون لاين