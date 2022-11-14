تعادل 15 سيجارة.. هذه أضرار العزلة الاجتماعية

الشعور بالوحدة والتعاسة قد يسرّع الشيخوخة أكثر من التدخين، وفق دراسة حديثة نشرت نتائجها في سبتمبر/أيلول 2022، في مجلة "إجنيغ" المتخصصة بكل ما يعزز علاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

وحسب الدراسة، تسرع الوحدة والتعاسة واليأس زحف العمر نحو الشيخوخة بما يصل إلى عام و8 أشهر، وهذا أكثر بـ5 أشهر مما يسببه التدخين.

ودرس الباحثون 12 ألفا من البالغين الصينيين في منتصف العمر وكبار السن، ووجدوا أن ثلثهم كانوا مصابين بأمراض أساسية، مثل أمراض الكبد والرئة والسرطان والسكتة الدماغية.

وقد استُطلعت آراء المشاركين حول عوامل، مثل التركيبة السكانية والبيئة الاجتماعية والظروف النفسية، وما إذا كانوا مدخنين حاليا.

كما استخدم الباحثون عينات الدم والبيانات الطبية لإنشاء نموذج من شأنه أن يخبرهم عن العمر البيولوجي للمشاركين (عندما يكون العمر البيولوجي للشخص أكبر من عمره الفعلي فهذا يعني أنه يصل إلى الشيخوخة في زمن أسرع).

وقارن الباحثون نتائج اختبارات المشاركين بأعمارهم وجنسهم، لمعرفة العوامل التي جعلت الناس يشيخون أسرع، وتبيّن أن الشعور بالوحدة أو التعاسة هو العامل الأكثر أهمية للانحدار السريع، إذ يزيد عمر بيولوجي واحد بمقدار 20 شهرا، ثم يليه التدخين بإضافة نحو سنة و3 أشهر إلى عمر الإنسان.

بينما كانت هناك عوامل أخرى تشارك في زيادة التدهور البيولوجي، فعامل الذكورة أضاف 5 أشهر إلى عمر الشخص، والذين يعيشون في منطقة ريفية حيث لا تتوفر الخدمات الطبية أضيفت 4 أشهر إلى أعمارهم، ومن لم يتزوج أبدا فقد زاد على عمره ما يقرب من 4 أشهر.

واستنتج الباحثون أن المكوّن النفسي له تأثير لا ينبغي تجاهله في دراسات الشيخوخة والعمر البيولوجي. فقال فيدور جالكين، المؤلف المشارك في الدراسة، إن "النتائج الأساسية (للدراسة) هي أن جسدك وروحك مرتبطان"، بينما قال مانويل فاريا المؤلف المشارك في الدراسة والباحث بجامعة ستانفورد "تعدّ الحالات العقلية والنفسية من أقوى مؤشرات التنبؤ بالنتائج الصحية"، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وفقا للمعهد الأميركي للشيخوخة، فإن المخاطر الصحية للعزلة المطولة تعادل تدخين 15 سيجارة في اليوم، وهو ما أكده الدكتور ديفيد روبنسون استشاري طب الشيخوخة في مستشفى سانت جيمس في مدينة دبلن بأيرلندا.

كذلك ربط الوحدة بالاكتئاب وجميع الدلالات السلبية لهذه الحالة، مثل انخفاض النشاط البدني والاجتماعي، مؤكدا أن كلا منهما يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، حسب ما نقله عنه موقع "آيرش تايم".

المصدر / فلسطين أون لاين