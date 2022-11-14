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كهرباء غزة تحاور إعلاميين في رفح حول توجهاتها المستقبلية

14 نوفمبر 2022 . الساعة 22:34 بتوقيت القدس
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نظمت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ورشة عمل حوارية بعنوان " توجهات كهرباء غزة المستقبلية" مع مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين من محافظة رفح ، بحضور مدير عام الشركة م. ماهر عايش ومدير مقر رفح أ. ياسر أبو رزق وم. محمد أبو شعبان مدير إدارة الشبكة الذكية وأ. محمد ثابت مدير دائرة الإعلام وأ. زهير أبو خاطر مدير العلاقات العامة وعدد من المدراء والمسؤولين.

وتناولت الورشة التي عقدت في مدينة رفح عدد من الموضوعات والملفات من أبرزها خطط الشركة نحو التحول للشبكة الذكية وسياسة ومنهجية التوسع في تركيب العدادات الذكية وقضية خدمة 2 أمبير، وتحضيرات الشركة لفصل الشتاء، وقضية التعديات على شبكة الكهرباء العامة، وعدد آخر من الملفات.

وقد افتتح اللقاء أ. محمد ثابت مدير الاعلام بالشركة ورحب بالمشاركين في الورشة مستعرضاً جدول أعمالها وأبرز ملفات البحث والمناقشة فيها.

من جانبه رحب م. عايش بالمشاركين وشكرهم على تلبية دعوة الشركة مؤكداً في كلمته على أهمية دور الإعلام والصحافة في نقل الصورة الصحيحة والمعلومة الدقيقة لجمهور المواطنين.

وشدد على الدور المحوري البناء للإعلام الفلسطيني، كما استعرض في كلمته العديد من الملفات والقضايا كان من بينها سياسة الشركة وتوجهاتها في التوسع بتركيب العدادات الذكية والتحول التدريجي نحو الشبكة الذكية ومركز التحكم والاستعلامات والتوثيق وجهود الشركة وانجازاتها في تنفيذ المشاريع الفنية وكذلك استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وقضية اللتعديات على شبكات الكهرباء، وقضايا الطاقة المتجددة وسبل استثمارها وتشجيع المواطنين والمؤسسات على اغتنام فرصة نظام صافي القياس، وغيرها من الملفات.

وفي سياق متصل، استعرض م محمد الهندي رئيس قسم العدادات الذكية بالشركة من خلال عرض تقديمي المواصفات العامة للعدادات الذكية والشروط والمعايير الخاصة بمشاريع خدمة 2 أمبير ومدى التقدم في تركيب العدادات الذكية ومميزاتها وخطة الشركة الخاصة بالتوسع فيها.

وتحدث كل من أ. ياسر أبو رزق مدير مقر رفح وم. محمد أبو شعبان مدير ادارة الشبكة الذكية حول عدد من القضايا المتعلقة بخدمة العدادات الذكية والخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تطويرها وخدمة 2 أمبير وآخر المستجدات فيها.

وخلال الورشة تم طرح العديد من الاستفسارات وتوجيه العديد من الاسئلة لإدارة الشركة ومن بينها خدمة 2 أمبير وتفاصيلها ونظام المساهمات وقضية وضع حد للتعديات وقضايا السداد الآلي ومسبق الدفع وتزامن وصول الكهرباء مع الكهرباء والعديد من القضايا الأخرى.

يذكر بأن الشركة بصدد تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام والمجتمع المحلي لضمان مشاركة أوسع وتعاون أوثق مع كافة الفئات المجتمعية لمساندة جهود الشركة في مشاريعها وتوجهاتها المستقبلية وتغيير المفاهيم المغلوطة لدى البعض وتوصيل المعلومة الدقيقة والصحيحة لتحقيق المصلحة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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