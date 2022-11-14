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"العمل" تعزز التعاون المشترك مع مدير مكتب مؤسسة "ماي كير"

14 نوفمبر 2022 . الساعة 22:13 بتوقيت القدس
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استقبلت وزارة العمل بغزة، مدير مكتب مؤسسة ماي كير "My care" د. زياد شحادة، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

وكان في استقباله وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أيمن أبو كريم، وعدد من موظفي الوحدة.

وخلال اللقاء تم عرض ومناقشة مواضيع مختلفة تتبناها وزارة العمل، إضافة إلى تسويق بعض المشاريع ذات الأولوية، وتأكيد استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات، وتسهيل مهام المؤسسة، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد م. الغصين أن وزارة العمل تتقاطع بمهامها مع كل المواضيع التي تلامس الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكداً ترحيب الوزارة الكامل بالتعاون المشترك مع مؤسسة ماي كير  "My care".

بدوره، تحدث أبو كريم عن طبيعة عمل وتدخلات الوزارة والتقاطعات المهمة المشتركة بين الطرفين، مبدياً استعدادهم لتزويد الشركة بعدة مشاريع مهمة.

من جانبه، رحب د. شحادة بتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة، والذي من شأنه الوصول للأهداف المرجوة لكلا الطرفين وتحقيق التنمية المرجوة في قطاع غزة المحاصر.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #وزارة العمل #إيهاب الغصين #ماي كير

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