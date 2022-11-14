أول رد من مانشستر يونايتد على هجوم رونالدو

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانًا رسميًا اليوم الاثنين ردًا على تصريحات لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) في مقابلته الحصرية مع الإعلامي البريطاني الشهير، بييرس مورغان، عن وضعيته مع النادي.

وقال مانشستر يونايتد في البيان الذي نشره قبل قليل عبر الموقع الرسمي: "يتابع مانشستر يونايتد ما تتداوله وسائل الإعلام حول حوار أجراه رونالدو. ويؤكد النادي أنه لن يقوم بالرد إلا بعد استبيان كافة الحقائق".

يضيف بيان مانشستر يونايتد حيال رونالدو: "تركيزنا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم الحالي 2022-2023، ومواصلة العمل والإيمان بأنفسنا والحفاظ على وحدة اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والموظفين والجماهير".

ماذا قال رونالدو؟

أفضل لاعب في العالم 5 مرات أطلق العنان لتصفية كل حساباته، وقال: ‏‏"أشعر بالخيانة بوجود أشخاص لا يريدون وجودي، ليس فقط هذا العام بل في العام الماضي أيضًا، ليس المدرب وحده وإنما أراد اثنان أو ثلاثة أشخاص مغادرتي".

وعن علاقته المتوترة بمدربه في مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاغ، أوضح رونالدو قائلًا: "لا أُكنُّ احترامًا لإيريك تين هاغ؛ لأنه لا يبادلني الاحترام.. ‏‏إذا لم يكن لديك أي احترام لي، فلن يكون لدي أي احترام لك".

المصدر / وكالات