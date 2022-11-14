الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية

أطلقت وزارة الصحة اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية في قطاع غزة للأعوام 2023 - 2025.

وحضر حفل إطلاق الاستراتيجية وكيل الوزارة د. يوسف ابو الريش، ورئيس اللجنة الوطنية للصحة الانجابية، وعضو اللجنة الوطنية للصحة الانجابية، استشاري وزارة الصحة د. عبد الرزاق الكرد، ومدير مكتب صندوق الأمم المتحدة في غزة UNFPA أ. أسامة أبو عيطة، وبحضور المدراء العامين، وبمشاركة من شركاء العمل الصحي من المؤسسات الدولية والأهلية المحلية.

وأشاد أبو الريش بتكريس الجهود وتنظيمها وترتيبها للخروج بتلك الاستراتيجية، وذلك حفاظا على الارواح، ولتقديم الدعم الكافي للأمهات اللواتي يتحدين كافة الصعاب والمخاطر في سبيل توفير حياة آمنة لهن ولأبنائهن.

وأكد أبو الريش، على دور التخطيط وأهميته في إنجاح الجهود في كل مراحل التخطيط الاستراتيجي، والتي تجمع الجهود نحو مؤشرات واضحة، وإتاحة التنفيذ في أعلى مستوياتها.

من جهته، أوضح مدير عام وحدة التخطيط ورئيس فريق إعداد الاستراتيجية د. أحمد شتات، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية تم إعدادها بجهود وطنية كاملة تعتمد على الخبرات والسنوات الطويلة من العمل والجهد، مشيرا الى جهد فريق الاعداد المكون من د. سها بعلوشة، ود. ايمن الصوص، ود. رولا أبو ضلفة، ود. عبد الرزاق الكرد، مشيرا الى دور شركاء العمل الصحي في انجاحه.

بدوره، قال الاستشاري في الصحة الإنجابية د. عبد الرزاق الكرد: "نتطلع الى توفير أعلى مستويات من الخدمات للصحة الإنجابية، والحد من المرضى والوفيات والاعاقة وسوء التغذية، وتمحور الخدمة حول متلقي الخدمة والمستفيدين منها".

واعتبر مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة في قطاع غزة أسامة أبو عيطة الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية كمرجع معتمد لبناء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والعمل بمقتضاها.

المصدر / فلسطين أون لاين