فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسير فتحي العتوم من جنين يرزق بتوأم عن طريق النطف المجمدة

أول رد من مانشستر يونايتد على هجوم رونالدو

الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية

الاحتلال يجرف مساحات من الأراضي الزراعية غرب سلفيت

الاحتلال يفصل 3 من ضبّاطه لفشلهم في التعامل مع عملية عدي التميمي

إطلاق نار على مركبة مستوطن قرب رام الله

من هو بديل أمين حارث في قائمة المغرب لكأس العالم؟

وزير العمل القطري: سنبهر العالم باستضافتنا مونديال 2022

26 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

السلطة تحاكم معتقلين سياسيين سابقين على خلفية "قضية بيتونيا" نهاية الشهر الجاري

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يجرف مساحات من الأراضي الزراعية غرب سلفيت

14 نوفمبر 2022 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
...

أفادت مصادر محلية، اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتلعت مئات أشجار الزيتون، كما جرفت مساحات من الأراضي الزراعية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالقدس المحتلة.

وذكرت المصادر، أن القوات اقتلعت ما يقارب الألفين شجرة زيتون في بلدة قراوة بني حسان، كما وجرفت 150 دونما من الأراضي الزراعية المستصلحة بالمنطقة وهدمت السلاسل الحجرية فيها.

أغلقت القوات المدججة بالسلاح الطرق المؤدية إلى شرق بلدة قراوة ومنعت دخول المزارعين إليها.

ويحاول الاحتلال الاستيلاء على الأراضي في بلدة قرواة بني حسان بادعاء أنها "أراضي دولة"، بهدف التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#سلفيت #الأراضي الزراعية #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة