من هو بديل أمين حارث في قائمة المغرب لكأس العالم؟

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الإثنين، عن اسم اللاعب البديل لأمين حارث لاعب مارسيليا بعد إصابته وغيابه عن بطولة كأس العالم 2022.

وأعلن نادي مارسيليا الفرنسي إصابة الدولي المغربي أمين حارث في الركبة، خلال لقاء مارسيليا وموناكو في الجولة 15 من الدوري الفرنسي، إثر احتكاكه مع أحد مدافعي موناكو، ليغادر الميدان على النقالة، ويشارك ديميتري باييه بدلًا منه.

وأكد نادي مارسيليا أن حارث أصيب بالتواءٍ في الركبة ما يعني غيابه عن منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، والتي ستنطلق بعد 6 أيام.

وذكر موقع مارس إكسبريس، أن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، سيستدعي إبراهيم دياز لاعب فريق ميلان الإيطالي، بدلًا من حارث المصاب، كما أوضح الموقع أن اسمَي أيمن الحسوني لاعب الوداد الرياضي، وسفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي مطروحان على طاولة الركراكي.

ووصل وفد المنتخب المغربي إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، واستقبلت جماهير المنتخب المغربي لاعبي منتخب بلادهم، أمام مقر إقامتهم، وسيُجرِي لاعبو منتخب "أسود الأطلس" تدريباتهم على ملعب الدحيل.

وأعلن الركراكي قائمة منتخب المغرب الرسمية لنهائيات كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل

المصدر / وكالات