وزير العمل القطري: سنبهر العالم باستضافتنا مونديال 2022

أكّد علي بن صميخ المري وزير العمل أن كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون بطولة استثنائية، هي الأفضل وأن الجميع بمن فيهم ضيوف المونديال، سيستمتعون بفعاليات اليوم الوطني لدولة قطر، التي تتزامن مع هذا الحدث الرياضي العالمي الفريد، وبرنامجه الحافل الذي أُعد خصيصًا لإبهار عشاق كرة القدم حول العالم.

وقال ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تمثل حدثًا رياضيًا عالميًا تاريخيًا، كونه يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، لافتًا إلى أن دولة قطر أعدت للمونديال ترتيبات وتجهيزات ستجعل منه بطولة فريدة من نوعها واستثنائية ومميزة بمعنى الكلمة.

ونوّه وزير العمل إلى أنه مع قرب انطلاق مونديال قطر، الذي يستحوذ على اهتمام وترقب جميع الشعوب، فإن دولة قطر الآن محط أنظار العالم، ووجهة للجماهير والمشجعين من مختلف الدول، للاستمتاع بمشاهدة أكثر البطولات العالمية شعبية وجاذبية بين محبي كرة القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات