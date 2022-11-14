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الرجوب يكشف عن تطور جديد في الرياضة الفلسطينية

14 نوفمبر 2022 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن العام القادم سيشهد ثورة إدارية ومالية على صعيد الرياضة الفلسطينية، إلى جانب تطوير السياسة المالية والتسويقية للاتحاد الفلسطيني.

وأضاف الرجوب خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة في رام الله أنه تم تثبيت 3 نقاط مهمة وهي دور أعضاء الاتحاد في الحفاظ عليه كمظلة وطنية للرياضة الفلسطينية، والعمل على مأسسة الاتحاد ودوائره بما يتطابق مع قوانين وأنظمة الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة القدم على أن يتم مراعاة الظروف السياسية التي تعيشها فلسطين.

ودعا الرجوب خلال الاجتماع لترجمة توجهات الاتحاد إلى سياسات قادرة على تحقيق أهداف الرياضة الفلسطينية والحفاظ على أبعادها الوطنية لإحداث ثورة في مجال التطوير الرياضي.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء الاتحاد من الضفة الغربية والشتات إلى جانب أربعة أعضاء من غزة، حيث تم مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالأندية وما تعانيه من أزمات مالية.

ولم يتم طرح أزمة تأخر منحة المجلس الأعلى لأندية غزة في أجندة الاجتماع دون معرفة الأسباب.

وناقش الرجوب أجندة الاتحاد الخاصة بمرحلة الإياب للدوري في الضفة وغزة، حيث تم اعتماد المواعيد المقترحة لانطلاق الجزء الثاني من المسابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الرياضة الفلسطينية #جبريل الرجوب

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