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تعرّف إلى الوجهة الجديدة لحكيم زياش في الميركاتو الشتوي

14 نوفمبر 2022 . الساعة 19:31 بتوقيت القدس
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تعرّف إلى الوجهة الجديدة لحكيم زياش في الميركاتو الشتوي

يراقب نادي ميلان الإيطالي الدولي المغربي حكيم زياش، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، ويحظى اللاعب بتقدير من ميلان منذ فترة طويلة، حيث يتطلع قادة الروسونيري إلى اتخاذ خطوة حاسمة لضم لاعب تشيلسي في يناير/ كانون الثاني المقبل، حسب ما أشارت إليه تقارير صحفية.

وظل ميلان يراقب جناح منتخب المغرب، البالغ من العمر 29 عامًا، منذ فترة، ويعتقد مسؤولو النادي الإيطالي أن فترة الانتقالات المقبلة ستمثل الوقت المثالي لاقتناص أسد الأطلس.

ونادرًا، ما ظهر زياش مع تشيلسي هذا الموسم، حيث لعب 148 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في خمس مباريات.

كما ذكرت تقارير أن ميلان يتطلع للاتفاق على الصفقة مع تشيلسي، من أجل الظفر بخدمات اللاعب في يناير، ويعتقد النادي الإيطالي أن وصول زياش سيُكلف أقل من 20 مليون يورو الآن، لكن راتب اللاعب الكبير، والذي يبلغ حوالي 6 ملايين يورو "صافٍ" في الموسم، قد يمثل عقبة في طريق إتمام الصفقة حسب مراقبين.

ومن المُنتظر أن يُجمِّع ميلان أموال صفقة زياش من عائدات دوري أبطال أوروبا وبعض المبيعات في يناير.

يُذكر أن زياش سجل 14 هدفًا وقدّم 10 تمريرات حاسمة، في 92 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع تشيلسي، وذلك منذ انضمامه إلى قلعة "ستامفورد بريدج" قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الدوري الإنجليزي #الدوري الإيطالي #ميلان #حكيم #زياش

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