المزين يطالب بتدخل عاجل من إدارة غزة الرياضي

غزة/ وائل الحلبي:

دعا محمود المزين المدير الفني لفريق غزة الرياضي إدارة النادي لتدخل عاجل وسريع، من أجل إنقاذ الفريق من الموقف الحرج الذي يمر به منذ بداية الموسم.

ويحتل غزة الرياضي المركز الحادي عشر وقبل الأخير في ترتيب دوري الدرجة الممتازة، برصيد 6 نقاط حصدهم من فوز وحيد وثلاثة تعادلات وخسر في ست مباريات.

وقال المزين إن وضع الفريق صعب للغاية ويتوجب على مجلس إدارة النادي التدخل من أجل تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين لتحسين نتائجه في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

وأوضح المدير الفني لغزة الرياضي أنه بدون التعزيز لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة، والفريق سيعاني أكثر خلال الإياب مع زيادة الصعوبة في مباريات الدوري، إلى جانب العمل على حل المشكلات العالقة والتي تحتاج لحل جذري.

وأبدى المزين رضاه عن خروج الفريق بنقطة التعادل من مباراته الأخيرة مع اتحاد خان يونس، التي انتهت بهدف لكل فريق.

وأشار إلى أن هذه النتيجة تعد مقبولة بالنسبة له في ظل وجود جهاز فني جديد لاتحاد خان يونس بقيادة الكابتن رأفت خليفة، وهذا ما جعل المباراة تزداد صعوبة على فريقه.

المصدر / فلسطين أون لاين