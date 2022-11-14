فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام الحكومي يطلق حملة زيارات لأقسام الإعلام في الجامعات

انطلاق اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" في عمان

المزين يطالب بتدخل عاجل من إدارة غزة الرياضي

إصابة شتيغن تبعده عن تدريبات منتخب ألمانيا

أمن السلطة يفرج عن منذر رحيب بعد 161 يوماً من الاعتقال السياسي

وفد قيادي من حماس يلتقي مدير الأمن اللبناني

غداً ذكرى يوم ميلادها.. من هي شهيدة بيتونيا؟

رسمياً: استبعاد أحد لاعبي منتخب فرنسا قبل أسبوع من انطلاق مونديال قطر

ماذا قال أسرى حماس في ذكرى اغتيال القائد الجعبري؟

وظائف شاغرة في ردهة مطاعم فلوريا بمدينة غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إصابة شتيغن تبعده عن تدريبات منتخب ألمانيا

14 نوفمبر 2022 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
...
إصابة شتيغن تبعده عن تدريبات منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن غياب حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن عن السفر إلى العاصمة العُمانية مسقط، بسبب الإصابة؛ حيث يستعد منتخب ألمانيا لخوض مباراة ودية ضد نظيره العُماني، ضمن استعدادات "الماكينات الألمانية" لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وغرّد الاتحاد الألماني، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "تير شتيغن لن يسافر مع باقي الفريق إلى عُمان اليوم بسبب ألم في المعدة".

وأوضح حساب المانشافت في بيانه: "مارك سيظل في فرانكفورت، ثم يُسافر بعد أن يتعافى، نرجو له بالشفاء العاجل". ويُسافر منتخب ألمانيا اليوم الإثنين إلى مسقط، لملاقاة منتخب عُمان بعد يومين؛ إذ تُقام المباراة مساء الأربعاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب "السلطان قابوس الرياضي"، وذلك في البروفة الأخيرة لألمانيا قبل مونديال قطر، المُحدد إقامته خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #منتخب ألمانيا #مونديال قطر #2022 #تيرشتيجن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة